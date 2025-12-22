Inter News 24 Chivu Inter, è un mese decisivo per il futuro. Ecco che cosa può succedere tra il campionato e la Champions League. Il calendario non concede tregua e, per la Beneamata, il periodo che va dal 28 dicembre al 28 gennaio si preannuncia come un vero e proprio esame di maturità. Come analizzato da Il Giornale, i prossimi trenta giorni serviranno a definire il reale valore della squadra guidata da Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida tecnica dei milanesi. In palio non ci sono solo punti, ma la credibilità di un progetto che punta a restare ai vertici in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, è un mese decisivo: cosa può succedere tra campionato e coppe

Leggi anche: Inter Chivu, quali sono le prossime cinque sfide dei nerazzurri tra campionato e coppe

Leggi anche: Bastoni Inter, buone notizie per Chivu: il difensore squalificato contro Israele, ecco cosa può succedere!

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Bergomi a Sky | La squadra di Chivu è diversa dal solito ora sfrutta meglio le fasce; Supercoppa italiana vincere è fondamentale per l’Inter E Chivu ha un bel guaio; Chivu deve ridisegnare l’Inter Lautaro | La strada è quella giusta; Inter la forza per stare lassù Bisseck-Lautaro | è vetta Chivu ha ripreso il volo.

Inter, la scossa: incontro ad Appiano per ripartire tra motivazioni e mercato. Il club sta con Chivu - Marotta e i dirigenti alla Pinetina dopo il ko in Supercoppa: colloquio con il tecnico e piano per il rilancio ... msn.com