Ho visto un lupo con una preda in bocca di fianco alle case Il mio bimbo gioca in giardino ora ho paura
Riceviamo una segnalazione di un residente che lunedì 12 gennaio alle ore 21:15 ha avvistato un lupo con una preda in bocca in via Osteria del Bagno, all’incrocio con via Fagnano. La presenza di animali selvatici vicino alle zone abitate richiede attenzione e cautela, specialmente per chi ha bambini che giocano all’aperto. Continueremo a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti utili per garantire la sicurezza di tutti.
Riceviamo la seguente segnalazione da parte di un lettore e pubblichiamo:“Salve, volevo informare che nella giornata di lunedì (12 gennaio), alle ore 21,15, ho avvistato un lupo con una preda in bocca in via Osteria del Bagno (incrocio con via Fagnano). Camminava tranquillamente in mezzo alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Le immagini della vita degli animali selvatici nella campagna cremonese: dalle fototrappole ecco i suggestivi attimi rubati ai lupi a caccia di nutrie, preziosa testimonianza della biodiversità locale.
"Ho visto un lupo, con una preda in bocca, di fianco alle case. Il mio bimbo gioca in giardino, ora ho paura" - “Salve, volevo informare che nella giornata di lunedì (12 gennaio), alle ore 21,15, ho avvistato un lupo con una preda in bocca in via Osteria del Bagno (incrocio con via Fagnano). riminitoday.it
"Ho visto un lupo nel mio campo: stava inseguendo delle prede" - E’ stato visto in questi giorni, impegnato a cacciare le sue prede, indifferente allo scorrere del tempo del lavoro ... ilrestodelcarlino.it
Trova un lupo vicino casa e gli fa un video: “Non ho avuto paura” - it del giorno in cui ha incontrato un lupo vicino alla sua abitazione nella zona del ... fanpage.it
