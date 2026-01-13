Ho visto un lupo con una preda in bocca di fianco alle case Il mio bimbo gioca in giardino ora ho paura

Riceviamo una segnalazione di un residente che lunedì 12 gennaio alle ore 21:15 ha avvistato un lupo con una preda in bocca in via Osteria del Bagno, all’incrocio con via Fagnano. La presenza di animali selvatici vicino alle zone abitate richiede attenzione e cautela, specialmente per chi ha bambini che giocano all’aperto. Continueremo a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti utili per garantire la sicurezza di tutti.

