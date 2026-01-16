La Cia punta Pechino e apre al crowsourcing dentro la grande muraglia digitale

La CIA ha pubblicato un video rivolto ai cittadini cinesi, invitandoli a condividere informazioni attraverso canali digitali sicuri e anonimi. L’obiettivo è promuovere il crowsourcing di dati e testimonianze, contribuendo a un dialogo trasparente e diretto con la popolazione locale. Questa iniziativa segna un passo importante nel rapporto tra l’agenzia e la società cinese, nel rispetto delle normative e della privacy.

La Central Intelligence Agency ha diffuso un video pubblico rivolto ai cittadini cinesi, invitandoli a mettersi in contatto con l’agenzia attraverso canali digitali sicuri e anonimi per “dire la verità sulla Cina”. Il video, costruito come una guida operativa, mostra passo dopo passo come comunicare con Langley senza essere individuati. Uso del browser Tor, Vpn per nascondere l’indirizzo IP, app di messaggistica cifrata, dispositivi personali, eliminazione delle tracce digitali. Meno contatti sul terreno, più portali protetti, crittografia e dark web, il tutto accompagnato da un messaggio fondamentale, che rimane lo stesso nonostante i tempi che cambiano: “le informazioni che possiedi potrebbero essere più preziose di quanto pensi”. 🔗 Leggi su Formiche.net

