Capodanno 2026 lo spettacolo sulla Grande Muraglia in Cina

Il Capodanno 2026 in Cina è stato celebrato con uno spettacolo di luci e colori sulla Grande Muraglia di Juyongguan, nel nord del Paese. Un evento che ha attirato l’attenzione per la sua suggestiva cornice storica e l’innovativa rappresentazione visiva, segnando l’inizio del nuovo anno con un momento di condivisione e tradizione.

La Cina ha inaugurato il 2026 con uno spettacolo di luci e colori sulla Grande Muraglia di Juyongguan, nel nord del Paese. Le campane hanno suonato mentre gli orologi battevano la mezzanotte e la folla si radunava, avvolta per stare al caldo nelle fredde temperature del nord, applaudiva e ammirava lo spettacolo di luci. I cavalli sono stati il??tema dello spettacolo in vista dell’ Anno del Cavallo di Fuoco, che inizierà a febbraio secondo il calendario lunare cinese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Capodanno 2026, lo spettacolo sulla Grande Muraglia in Cina Leggi anche: Cina: panorama della Grande Muraglia Leggi anche: Natale 2025 e Capodanno 2026 a Catania: oltre 70 eventi tra musica, tradizione e grande spettacolo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Capodanno 2026 in Emilia-Romagna; Capodanno 2026, cosa fare a Torino: gli eventi in programma da non perdere; Roma Capodarte 2026: 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale; Capodanno: in allestimento il grande palco in piazza della Vittoria per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Capodanno 2026, in Nuova Zelanda e Australia è già 1 gennaio: spettacolo di fuochi di artificio - Solo due ore dopo è toccato a Sydney, in Australia, salutare l’arrivo del 2026 con un grande spettacolo ... fanpage.it

Capodanno 2026, la festa di Sydney: lo spettacolo dei fuochi d'artificio al porto - Grande festa di colori a Sydney con lo spettacolo dei fuochi d'artificio che ha illuminato la baia. msn.com

Capodanno 2026, a Sydney il ricordo delle vittime di Bondi Beach - Mentre in Italia sono nel vivo i preparativi per festeggiare il Capodanno, altrove nel mondo è già anno nuovo. stream24.ilsole24ore.com

Capodanno 2026 a Pozzuoli: grande musica sul lungomare Pertini con Giuliano Palma, Shade, Luca Sepe e tanti altri. Una notte di festa e spettacolo per salutare il nuovo anno - facebook.com facebook

Capodanno 2026, in Nuova Zelanda e Australia è già 1 gennaio: spettacolo di fuochi di artificio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.