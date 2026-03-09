Nel derby tra Milan e Inter, il Milan ha vinto 1-0 grazie a un gol di un giocatore rossonero. Durante l’incontro, l’Inter ha richiesto un rigore che la moviola non ha confermato. La partita si è giocata nella 28ª giornata della Serie A 2025-2026, e i quotidiani sportivi hanno analizzato le immagini della partita per chiarire le decisioni arbitrali.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto per 1-0 l'Inter di Cristian Chivu ieri sera a 'San Siro' nel derby di Milano valevole per la 28^ giornata della Serie A 2025-2026. Un successo ampiamente meritato, per quanto visto sul campo, con un paio di brividi soltanto nel finale: i quotidiani sportivi oggi in edicola proprio su questi hanno incentrato i loro approfondimenti sugli episodi da moviola. L'arbitro del big match, il signor Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1, ha preso la sufficienza - voto 6 - su 'La Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport'. Insufficienza, voto 5, invece, sul 'Corriere dello Sport' perché, secondo il quotidiano romano, il fischietto romano ha evitato un sacrosanto cartellino giallo a Pervis Estupinan, Adrien Rabiot, Fikayo Tomori e Ange-Yoan Bonny. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Derby, vince il Milan e l’Inter chiede un rigore che non esiste: la moviola chiarisce tutto

Articoli correlati

Leggi anche: Milan-Inter, possibile rigore sul tocco di Ricci? Marelli chiarisce: “Non è punibile”

Moviola Inter Napoli, che polemica! Mazzoleni contrario al rigore, la riposta di Capuano non si fa attendere: «Visto che vi vedo agitati, sappiate che…»Calciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, le ultime di Romano tra Alisson e l’interesse dell’Arsenal su Esposito Mercato Inter,...

Derby Inter-Milan 0-1, vinciamo noi! Maignan para un rigore a calhanoglu

Tutto quello che riguarda Derby vince il Milan e l'Inter chiede...

Temi più discussi: Il Milan vince il derby e riapre la corsa scudetto. L’Inter è stanca; Derby Milan-Inter, l'attesa con due protagonisti: Eranio e Galante. Una vittoria riapre la corsa, Gara speciale e indimenticabile; Il Milan l’ha fatto di nuovo; Serie A, il Milan vince 1-0 il derby e accorcia le distanze in classifica: ora l'Inter ha sette punti di vantaggio.

Milan-Inter rivivi la diretta Serie A: Allegri vince il derby contro ChivuIn scena l’attesissimo match a San Siro: i rossoneri vogliono riaprire la corsa scudetto, i nerazzurri andare in fuga ... corrieredellosport.it

Milan-Inter 1-0, gol e highlights. Decide Estupiñan, Allegri vince il derbyLa squadra di Allegri vince e accorcia a 7 punti il ritardo dalla capolista a 10 giornate dalla fine del campionato. Nerazzurri ko dopo 8 successi e 15 gare utili di fila in Serie A. Rossoneri subito ... sport.sky.it

Il Milan vince anche il secondo derby di questa stagione e impedisce all'Inter di creare il solco definitivo in ottica scudetto. I nerazzurri sono sempre primi ma a +7 a 10 giornate dalla fine del campionato, un divario ampio ma che non gli permette ancora di pote - facebook.com facebook

Le #primepagine dei #quotidiani sportivi oggi in #edicola #Derby #DerbyMilano #DerbyDellaMadonnina @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #MilanInter x.com