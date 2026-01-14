Moviola Inter Napoli che polemica! Mazzoleni contrario al rigore la riposta di Capuano non si fa attendere | Visto che vi vedo agitati sappiate che…

L’episodio della moviola Inter Napoli ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Mazzoleni si è espresso contro il rigore, mentre Capuano ha prontamente risposto, intervenendo sulla questione. Questo episodio evidenzia le diverse interpretazioni arbitrali e l’importanza di analizzare con attenzione le decisioni prese sul campo, contribuendo a un dibattito equilibrato e rispettoso sulle dinamiche del calcio italiano.

Inter News 24 Moviola Inter Napoli, che polemica! Mazzoleni contrario al rigore, la riposta di Capuano non si fa attendere e zittisce l'ex arbitro!. Continua a far discutere il calcio di rigore assegnato all'Inter sul punteggio di 1-1 nella sfida contro il Napoli. L'arbitro Doveri, inizialmente contrario alla concessione, è stato richiamato al monitor dal VAR e ha poi assegnato il penalty per il contatto tra Rrahmani e Henrikh Mkhitaryan. Dal dischetto Hakan Calhanoglu ha firmato il momentaneo 2-1, prima del definitivo 2-2 segnato da McTominay nel finale. Sull'episodio è intervenuto Mario Mazzoleni, che ha espresso una posizione opposta rispetto a chi considera corretto il rigore assegnato.

La moviola di Cesari: lo step-on-foot è falloso, regolamento applicato correttamente! Due giornate a Conte - 2, non accennano a placarsi le polemiche arbitrali per il calcio di rigore fischiato in favore dei nerazzurri dopo il presunto fallo di Rrahmani. msn.com

La moviola di Inter-Napoli: giusto il rigore su Mkhitaryan? - L'ex arbitro Graziano Cesari esamina l'episodio chiave della partita e la reazione di Antonio Conte, che rischia due turni. sportmediaset.mediaset.it

Un rigore figlio dei tempi (e della moviola) C’è un passaggio chiave che Repubblica mette al centro dell’analisi: “Il rigore assegnato all’Inter è un genere di fallo che fino a un paio d’anni fa non esisteva”. Una frase che fotografa meglio di mille replay il dibattito facebook

