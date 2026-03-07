Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter, Bologna e Sampdoria, ha commentato la corsa allo scudetto in vista del derby. Ha affermato che l’Inter sembra avere un vantaggio sulla concorrenza, ma ha anche sottolineato che il Milan potrebbe ancora ottenere la vittoria. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista alla 'Gazzetta'.

A due giorni dal 246° derby della Madonnina, Gianluca Pagliuca si è espresso in vista di Milan-Inter. L'ex portiere nerazzurro ha commentato la stracittadina in un'intervista esclusiva concessa alla 'Gazzetta dello Sport'. Di seguito le sue parole Sui derby ai suoi tempi: "Ne ho giocati tanti di derby e mi ricordo sempre il gran calore di quei 90 minuti. Quando sono arrivato io all’Inter c’era il Milan di Savicevic, di Capello, che vinceva mentre noi eravamo in fase di ricostruzione. Moratti era appena arrivato. I primi anni erano superiori ma siamo sempre riusciti a non perdere contro di loro ". LEGGI ANCHE: Dubbi e rumors, ma le parole di Allegri sono chiarissime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso il derby, Pagliuca: “L’Inter ha una mano sullo scudetto, ma se il Milan dovesse vincere…”

Ranocchia non ha dubbi: «Se dovesse vincere il derby, l’Inter avrebbe in mano lo scudetto. Chivu? Non mi ha stupito»Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta...

Pagliuca verso il derby: "Inter, con 3 punti lo scudetto è tuo"Se a Gianluca Pagliuca dite la parola "derby" il primo pensiero va "allo stadio, San Siro… Quell’atmosfera.

Il derby di DIEGO MILITO, Mourinho vince in 9 | Inter-Milan 2-0 | Serie A 2009-10 | DAZN Highlights

Tutti gli aggiornamenti su Verso il derby Pagliuca L'Inter ha una....

Temi più discussi: Pagliuca verso il derby: Inter, con 3 punti lo scudetto è tuo; Pagliuca: Inter, se vinci il derby scudetto in tasca. Sommer? Uscito da momento difficile; Pagliuca verso il derby | Inter con 3 punti lo scudetto è tuo; Pagliuca: Scudetto al 95% all\'Inter se vince il derby. Mi fido di Sommer, chi non fa errori?.

Pagliuca verso il derby: Inter, con 3 punti lo scudetto è tuoL’ex portiere nerazzurro, imbattuto nelle stracittadine di campionato, è sicuro: Chivu ha le mani sul titolo e la squadra che regala il calcio migliore ... msn.com

Pagliuca: Scudetto al 95% all'Inter se vince il derby. Mi fido di Sommer, chi non fa errori?L'Inter ha una mano sullo Scudetto, quello di domenica è un appuntamento davvero speciale. Presenta così a La Gazzetta. tuttomercatoweb.com

#Previsioni #meteo. Correnti sahariane trasportano particelle di silt verso il Centro-Sud, con piogge di #sabbia previste su #Sardegna, Sicilia, Calabria e altre regioni - facebook.com facebook

#Chivu verso #MilanInter: “ #Thuram ha la febbre. Pio stagione impressionante". Su #Bastoni e #Allegri... x.com