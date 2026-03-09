Derby | 10 ultras picchiano il giornalista Davi a Milano

Durante i preparativi per il derby a Milano, circa dieci ultras della tifoseria del Milan hanno circondato e aggredito il giornalista Klaus Davi in Piazza Axum, noto punto di ritrovo della Curva Sud. L'episodio si è verificato mentre si svolgevano le attività pre-gara, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze o motivazioni.

Una decina di membri della tifoseria milanista ha accerchiato e picchiato il giornalista Klaus Davi in Piazza Axum, tradizionale punto d’incontro della Curva Sud, durante i preparativi per il derby. L’aggressione, avvenuta nel pomeriggio di domenica 8 marzo 2026, ha l’impossibilità del professionista di documentare liberamente la riunione, con il tentativo di sottrazione del telefono cellulare e l’obbligo imposto di cancellare le riprese effettuate. L’episodio si è verificato a margine dell’iniziativa promossa dai City Angels denominata Derby della solidarietà, un evento volto alla raccolta fondi per i senzatetto che aveva riunito centinaia di sostenitori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

