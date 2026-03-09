Preso a calci e pugni il giornalista Klaus Davi prima del derby da ultras rossoneri | la ricostruzione

Un giornalista è stato preso a calci e pugni da un gruppo di ultras rossoneri prima del derby. La vicenda è stata riportata da 'Report' su X, dove si parla di un'aggressione che ha coinvolto Klaus Davi. Secondo le fonti, circa dieci persone sarebbero state coinvolte nell'episodio. Nessuna altra informazione sui motivi o sui responsabili.

Nella serata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto 1-0 contro l'Inter e si è aggiudicato il derby di Milano grazie al primo gol con la maglia rossonera di Pervis Estupinan. Grande gioia in tutto il mondo Milan per un successo che riapre una porticina al sogno Scudetto. Fuori dal campo, però, c'è una notizia che rovina il giorno dopo il meritato successo. 'Report' racconta di un brutto episodio di cronaca avvenuto nel pomeriggio che anticipava la stracittadina. Secondo quanto scritto sul profilo X del programma in onda su Rai Tre, una decina di ultras milanisti ha colpito a calci e pugni il giornalista Klaus Davi che domenica si trovava in Piazza Axum, tradizionale ritrovo della tifoseria milanista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

