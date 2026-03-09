Dentro le ferite del Porto Rossi dopo il ciclone Harry il piano per la ricostruzione e la corsa contro il mare

Dopo il passaggio del ciclone Harry, il porto Rossi di Catania si trova in condizioni di grave danneggiamento. La struttura artificiale che un tempo era accessibile ai clienti e ai cittadini è stata quasi completamente distrutta, soprattutto dopo la chiusura della strada a causa di un rischio frana. Attualmente, il porto si trova in una fase di emergenza che richiede interventi immediati per la ricostruzione e la tutela della zona.

Lo scalo turistico catanese, distrutto dalla furia del maltempo, sarà collegato provvisoriamente a piazza Europa da una strada appositamente aperta dal vecchio deposito ferroviario per permettere l'inizio della bonifica. Decine di relitti sono spiaggiati o affondati nello specchio acqueo. Il punto sui fondi pubblici e l'esito delle perizie - VIDEO Il futuro del porto Rossi di Catania ha per ora due punti fermi. Il primo è che la struttura artificiale che i clienti catanesi conoscevano, e che molti comuni cittadini non hanno visto in tempi recenti dopo la chiusura della strada a rischio frana, non esiste quasi più. Spazzata via dalla furia del ciclone Harry. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Il Sud in ginocchio dopo il ciclone Harry: il mare cancella le coste. E ora sull'Italia arriva anche la neveIl ciclone Harry devasta il Sud Italia: mareggiate, crolli e danni per centinaia di milioni. Sinalp Sicilia sull'emergenza dopo il ciclone Harry: "Il silenzio uccide la ricostruzione"Il Sinalp Sicilia esprime la propria piena solidarietà a tutte le popolazioni siciliane colpite in questi ultimi giorni dalla devastante furia del...