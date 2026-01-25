Sinalp Sicilia sull' emergenza dopo il ciclone Harry | Il silenzio uccide la ricostruzione

Il Sinalp Sicilia si unisce alle comunità colpite dal ciclone Harry, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo e coordinato. La ricostruzione richiede un impegno condiviso e una comunicazione efficace, affinché il silenzio non ostacoli il recupero e il sostegno alle persone colpite. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e promuovere azioni concrete per favorire il ripristino delle aree interessate.

Il Sinalp Sicilia esprime la propria piena solidarietà a tutte le popolazioni siciliane colpite in questi ultimi giorni dalla devastante furia del ciclone Harry. Le sedi territoriali del sindacato, presenti in tutta la regione, sono a disposizione di cittadini, lavoratori e imprese che hanno.

Emergenza in Sicilia dopo il ciclone Harry: danni devastanti, il Movimento Cooperativo chiede interventi urgentiDopo il passaggio del ciclone Harry in Sicilia, si registrano ingenti danni all’agricoltura e alla pesca.

Ciclone Harry, Salvini: “chiesto stato d’emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna Sicilia”: ancora maltempo e nubifragiIl ciclone Harry prosegue il suo percorso, causando condizioni di maltempo diffuso nelle regioni meridionali italiane.

