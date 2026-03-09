Demenza un allenamento al computer può ridurre il rischio del 25%

Uno studio ha coinvolto tremila persone over 65 per testare tre diversi tipi di allenamento cognitivo al computer. Dopo un periodo di esercizi, i ricercatori hanno osservato che chi ha seguito l’allenamento ha ridotto del 25% il rischio di sviluppare demenza. I risultati sono stati pubblicati recentemente e si riferiscono a un confronto tra soggetti che hanno praticato le attività e chi non ha svolto alcun esercizio specifico.

Che l'allenamento cognitivo faccia bene al cervello non è una novità. Ma che poche settimane di esercizi al computer possano ridurre il rischio di demenza è un risultato che ha sorpreso gli stessi ricercatori. Lo studio, uno dei più ampi mai condotti sull'allenamento cognitivo, pubblicato sulla rivista Alzheimer's & Dementia, ha seguito quasi tremila anziani in sei città americane dal 1998 al 2019. L'obiettivo era capire se certi tipi di esercizio mentale strutturato lasciassero tracce durature nel cervello — e la risposta, a quanto pare, è sì: esiste un allenamento in grado di proteggere il cervello a lungo.