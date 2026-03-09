Demenza un allenamento al computer può ridurre il rischio del 25%

Da gazzetta.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio ha coinvolto tremila persone over 65 per testare tre diversi tipi di allenamento cognitivo al computer. Dopo un periodo di esercizi, i ricercatori hanno osservato che chi ha seguito l’allenamento ha ridotto del 25% il rischio di sviluppare demenza. I risultati sono stati pubblicati recentemente e si riferiscono a un confronto tra soggetti che hanno praticato le attività e chi non ha svolto alcun esercizio specifico.

Che l'allenamento cognitivo faccia bene al cervello non è una novità. Ma che poche settimane di esercizi al computer possano ridurre il rischio di demenza è un risultato che ha sorpreso gli stessi ricercatori. Lo studio, uno dei più ampi mai condotti sull'allenamento cognitivo, pubblicato sulla rivista Alzheimer's & Dementia, ha seguito quasi tremila anziani in sei città americane dal 1998 al 2019. L'obiettivo era capire se certi tipi di esercizio mentale strutturato lasciassero tracce durature nel cervello — e la risposta, a quanto pare, è sì: esiste un allenamento in grado di proteggere il cervello a lungo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

demenza un allenamento al computer pu242 ridurre il rischio del 25
© Gazzetta.it - Demenza, un allenamento al computer può ridurre il rischio del 25%

Articoli correlati

Allenamento cerebrale a lungo termine: studio USA mostra -25% rischio demenza dopo 20 anni.Un programma di allenamento cerebrale di cinque settimane può ridurre del 25% il rischio di sviluppare demenza fino a vent'anni dopo l'intervento,...

Demenza, come ridurre i rischi grazie all’allenamento cognitivo: lo studioUn breve allenamento cognitivo al computer potrebbe ridurre il rischio di demenza fino a vent’anni dopo.

Basics of Sudoku - An Introduction to the Greatest Mind Puzzle!

Video Basics of Sudoku - An Introduction to the Greatest Mind Puzzle!

Contenuti utili per approfondire Demenza un allenamento al computer può...

Temi più discussi: Alzheimer, che cosa c’entrano i muscoli con le placche?; Due caffè (o un tè) al giorno tolgono la demenza di torno; Invecchiamento della popolazione e demenza, convegno al San Martino; Alzheimer, l’arte della cura: Osart Gallery ospita un racconto per immagini di pazienti e volontari.

demenza un allenamento alDemenza, un allenamento al computer può ridurre il rischio del 25%Uno studio ha testato tre tipi di allenamento cognitivo su tremila over 65. I risultati nella prevenzione della demenza dopo vent'anni sono sorprendenti. gazzetta.it

In 20 anni Rischio di demenza ridotto del 25% con un allenamento mentaleUn programma mirato di allenamento cognitivo riduce il rischio di demenza. L'effetto emerge solo con sessioni di richiamo, anche per chi inizia dopo i 70 anni. bluewin.ch

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.