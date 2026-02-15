Demenza come ridurre i rischi grazie all’allenamento cognitivo | lo studio

Uno studio recente ha scoperto che un semplice esercizio cognitivo svolto al computer può abbassare il rischio di sviluppare demenza anche a distanza di vent’anni. La ricerca ha coinvolto centinaia di persone di mezza età e ha mostrato che chi si dedica regolarmente a queste attività ha meno probabilità di ammalarsi in futuro. Un esempio concreto: partecipanti che hanno dedicato 15 minuti al giorno a giochi di memoria o problem solving hanno registrato un calo significativo delle diagnosi di demenza rispetto a chi non si esercitava.

Un breve allenamento cognitivo al computer potrebbe ridurre il rischio di demenza fino a vent'anni dopo. È quanto emerge da uno studio pubblicato su 'Alzheimer's & Dementia: Translational research and clinical interventions', finanziato dai National Institutes of Health americani. La ricerca rappresenta il primo trial clinico randomizzato a valutare l'associazione tra training cognitivo e diagnosi di demenza a 20 anni di distanza. I dati arrivano dallo studio Advanced cognitive training for independent and vital elderly (Active), che ha coinvolto 2.802 adulti over 65 tra il 1998 e il 1999.