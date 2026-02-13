Allenamento cerebrale a lungo termine | studio USA mostra -25% rischio demenza dopo 20 anni

Un gruppo di ricercatori statunitensi ha scoperto che le persone che praticano regolarmente esercizi cognitivi riducono del 25% il rischio di sviluppare demenza dopo vent’anni. Lo studio, pubblicato questa settimana su una rivista scientifica di rilievo, ha analizzato i dati di oltre mille partecipanti, evidenziando come l’allenamento cerebrale possa avere effetti duraturi. Un particolare che emerge dalla ricerca è che anche attività semplici come leggere, risolvere puzzle o imparare nuove competenze si traducono in benefici concreti e persistenti nel tempo.

Allenamento cognitivo, una svolta nella prevenzione della demenza: studio ventennale rivela benefici a lungo termine. Un programma di allenamento cerebrale di cinque settimane può ridurre del 25% il rischio di sviluppare demenza fino a vent'anni dopo l'intervento, secondo i risultati di un ampio studio statunitense pubblicato su *Alzheimer's & Dementia: Translational Research and Clinical Interventions*. La ricerca, condotta su oltre duemila anziani, apre nuove prospettive per la prevenzione di una malattia che rappresenta una sfida crescente per la sanità pubblica, offrendo una strategia non farmacologica e a basso costo per contrastare il declino cognitivo.