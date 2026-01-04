nuovo farmaco anti ictus in sala operatoria

Recentemente, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Saronno, è stato effettuato un intervento innovativo per il trattamento dell’ictus ischemico acuto, utilizzando per la prima volta un nuovo farmaco trombolitico di ultima generazione. Questo risultato rappresenta un passo avanti nelle cure tempestive e mirate, contribuendo a migliorare le possibilità di recupero dei pazienti colpiti da ictus e dimostrando l’impegno delle strutture sanitarie nell’adozione di tecnologie all’avanguardia.

Un risultato concreto che parla di cure che fanno la differenza. È l'esito dell'intervento effettuato nelle ultime ore al Pronto soccorso dell'Ospedale di Saronno, dove per la prima volta è stato utilizzato un nuovo farmaco trombolitico di ultima generazione per il trattamento dell'ictus ischemico acuto. Una donna nata nel 1948 si è presentata in Pronto soccorso con sintomi compatibili con un ictus ischemico. La valutazione immediata e la tempestività dell'intervento sono state decisive. La Tac iniziale non ha evidenziato lesioni acute ma il quadro clinico ha permesso di avviare rapidamente il trattamento trombolitico con tenecteplase entro le quattro ore dall'esordio dei sintomi, quindi pienamente all'interno della finestra terapeutica prevista.

