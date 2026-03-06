Ospedale Massaia | 5.000 visite e 11 trapianti per la salute renale

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, l’équipe di nefrologia dell’Ospedale Cardinal Massaia ha aperto due presidi a Asti, dove sono state effettuate circa 5.000 visite e 11 trapianti per problematiche renali. Durante l’evento, i cittadini hanno potuto ricevere misurazioni gratuite e informazioni sulla salute dei reni. La giornata si è svolta con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su queste tematiche.

Per la Giornata Mondiale del Rene, l'équipe di nefrologia dell'Ospedale Cardinal Massaia apre due presidi a Asti per offrire misurazioni gratuite e informazioni cruciali sulla salute renale. L'iniziativa si svolge oggi stesso, 6 marzo 2026, con appuntamenti specifici al piano -1 dell'ospedale e al Circolo Way Assauto in corso Pietro Chiesa. La campagna risponde all'allarme globale: circa il 10% della popolazione mondiale soffre di malattia renale cronica, una condizione spesso silenziosa che aumenta drasticamente il rischio cardiovascolare e la mortalità. Il messaggio ufficiale del 2026, Salute renale per tutti – Vicini alle Persone, Attenti al Pianeta, sottolinea il nesso inscindibile tra il benessere dei reni, la salute umana e la sostenibilità ambientale.