Napoli team di esperti deciderà oggi su trapianto cuore nuovo al bimbo

A Napoli, un team di medici deciderà oggi se procedere con il trapianto di un cuore nuovo per un bambino di due anni e tre mesi, che ha già ricevuto l’intervento il 23 dicembre 2025. La decisione arriva dopo che il piccolo ha manifestato segni di peggioramento e necessita di un nuovo organo per continuare a vivere. I specialisti monitorano attentamente le sue condizioni e valutano le possibilità di un secondo intervento.

Ogni decisione in merito all’eventuale trapianto del cuore nuovo al bimbo di Napoli (di due anni e 3 mesi, ha ricevuto il trapianto il 23 dicembre 2025), di cui si è avuta disponibilità nella serata di ieri, ’’sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente ricoverato presso la Terapia intensiva del Monaldi’’. Lo rende noto l’Azienda dei Colli di Napoli. ’’Tale attesa - si aggiunge - non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso’’. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Napoli, team di esperti deciderà oggi su trapianto cuore nuovo al bimbo Il bimbo col cuore “bruciato” è ancora in lista per un trapianto: cosa dice l’ultimo bollettino. Chi sono gli esperti dell’«Heart Team»: l’elencoIl bambino con il cuore gravemente danneggiato, ancora in lista per un trapianto, resta stabile dopo l’intervento di fine dicembre. Meloni chiama la mamma del bimbo del cuore “bruciato”: «Avrete giustizia». Atteso un maxi consulto su nuovo trapianto con esperti da tutta ItaliaMeloni ha chiamato “bruciata” la mamma del bambino Tommaso, coinvolto in un incidente durante il trasporto del cuore e promette giustizia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bimbo trapiantato a Napoli, mamma convocata d'urgenza: Forse c'è un cuore. Oggi la decisione del team di esperti; Un team di esperti deciderà sul trapianto del cuore nuovo sul bimbo di Napoli; Napoli, bimbo trapiantato, mamma Patrizia: Mio figlio è operabile. Arriva il team di esperti; Napoli, possibile nuovo cuore per il bambino trapiantato. Attesa valutazione del team di esperti. Napoli, possibile nuovo cuore per il bambino trapiantato. Attesa valutazione del team di espertiRoma, 18 feb. (askanews) – C’è una speranza per il bambino di due anni e mezzo di Nola, in provincia di Napoli, cui il 23 dicembre scorso era stato trapiantato all’ospedale Monaldi un cuore risultato ... askanews.it Trapianto di cuore al Monaldi: team di esperti al lavoro sulla fattibilitàOgni decisione in merito all’eventuale trapianto del cuore nuovo al bimbo di Napoli, di cui si è avuta disponibilità nella serata di ieri, «sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di espe ... corrieredellacalabria.it +++ FLASH +++ Mercoledì 18 febbraio, alla mattina, un team di specialisti (cardiochirurghi e non solo) - che arriva da diverse parti d’Italia - valuterà la possibile compatibilità e la trapiantabilità del nuovo cuore per Domenico, il bimbo di 2 anni di Napoli con il c facebook Team news from Naples Napoli: Meret, Olivera, Juan Jesus, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Vergara, Elmas, Hojlund Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, James, Cucurella, Caicedo, Santos, Estevao, Enzo, Neto, Pedro #UCL x.com