Delegazione maltese in visita al blocco operatorio di Borgo Trento

Una delegazione di Malta ha visitato il blocco operatorio del Polo Confortini a Borgo Trento. La visita ha coinvolto rappresentanti dell’isola che hanno potuto osservare le 32 sale operatorie interrate della struttura, una tra le più grandi d’Europa. L’incontro si è svolto all’interno di uno dei centri chirurgici più importanti della regione, con l’obiettivo di conoscere da vicino le modalità operative del complesso.

Una qualificata delegazione della Repubblica di Malta ha visitato il blocco operatorio del Polo Confortini a Borgo Trento, una delle strutture chirurgiche più grandi d’Europa grazie alle sue 32 sale operatorie interrate. La visita, avvenuta il 6 marzo scorso, è stata guidata dal ministro della salute maltese Jo Etienne Abela, accompagnato da dirigenti sanitari e tecnici impegnati nella progettazione del futuro sistema ospedaliero dell’arcipelago. Il principale ospedale della capitale maltese, risalente al 1942, necessita infatti di un profondo ammodernamento e nel frattempo i servizi ambulatoriali sono stati trasferiti in un’altra sede. Allo stesso tempo, nell’isola di Gozo è prevista la costruzione di un nuovo ospedale da 200 posti letto, una struttura leggermente più piccola rispetto al Polo Confortini. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

La visita del Vescovo di Verona ai pazienti degli ospedali di Borgo Roma e Borgo TrentoMonsignor Domenico Pompili lunedì ha fatto visita ai malati in Emodialisi e bendetto il presepe presente nella hall del Policlinico, mentre in...

Nuovo direttore Petralia in visita ai pronto soccorso di Borgo Trento«L’ospedale non deve essere un mondo a parte: al centro ci sono persone e relazioni di cura», ha dichiarato il dg di Aoui Il nuovo direttore generale...

Tutto quello che riguarda Borgo Trento

Temi più discussi: Borgo Trento accoglie la delegazione maltese in visita; Delegazione maltese visita il Polo Confortini; Borgo Trento, delegazione di Malta visita il blocco chirurgico del Polo Confortini; Malta sceglie il Polo Confortini per la sua rivoluzione ospedaliera.

Blocco operatorio Borgo Trento, una delegazione maltese visita il Polo ConfortiniIl blocco operatorio del Polo Confortini a Borgo Trento, con le sue 32 sale operatorie interrate e considerato uno dei più grandi d’Europa, ha accolto una ... giornaleadige.it

Malta sceglie il Polo Confortini per la sua rivoluzione ospedalieral Ministro della Salute di Malta Jo Etienne Abela è stato in visita a Verona al Polo Confortini dell'ospedale di borgo Trento. veronaoggi.it

Borgo Trento, delegazione di Malta visita il blocco chirurgico del Polo Confortini - facebook.com facebook