Nuovo direttore Petralia in visita ai pronto soccorso di Borgo Trento

Il nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, Paolo Petralia, ha visitato i pronto soccorso di Borgo Trento nel suo primo giorno in carica. Durante la visita ha incontrato gli operatori sanitari che lavorano nelle aree di emergenza, osservando da vicino le attività e le condizioni del reparto. La visita si è svolta senza annunci ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

«L'ospedale non deve essere un mondo a parte: al centro ci sono persone e relazioni di cura», ha dichiarato il dg di Aoui Il nuovo direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui) Paolo Petralia, ha scelto di iniziare il suo primo giorno in ospedale incontrando gli operatori dei pronto soccorso di Borgo Trento. Nominato il 28 febbraio scorso dal presidente della Regione Alberto Stefani, d'intesa con la rettrice Chiara Leardini, Petralia ha voluto partire dai reparti che per primi intercettano i bisogni di emergenza e urgenza dei cittadini, definendoli il «biglietto da visita» dell'ospedale verso l'esterno.

Il nuovo dg dell'Aoui di Verona incontra i vertici del Pronto soccorsoPaolo Petralia, nuovo direttore generale dell'Aoui di Verona, ha incontrato Ciro Paolillo ed Elena Rizzi, rispettivamente primario e caposala del Pronto soccorso generale di Borgo Trento, e Pierantoni ... ansa.it

Sanità, Petralia e Bizzarri nominati direttori in VenetoGenova – La Liguria saluta due colonnelli della sanità. Paolo Petralia, ora coordinatore del Villa scassi di Sampierdarena, direttore della Asl 4 chiavarese e in precedenza al timone del Gaslini, è st ... ilsecoloxix.it

