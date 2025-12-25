La visita del Vescovo di Verona ai pazienti degli ospedali di Borgo Roma e Borgo Trento

Il vescovo di Verona, monsignor Domenico Pompili, si è recato lunedì all'ospedale di Borgo Roma, per il tradizionale saluto natalizio ai malati. Durante la visita ha prima benedetto il presepe nella hall del Policlinico, per poi portare il suo conforto ai malati in Emodialisi, Uoc Nefrologia.

