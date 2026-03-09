Il 9 marzo 2026 rappresenta una data importante per le finanze pubbliche italiane, con la possibilità di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo un anno prima di quanto inizialmente previsto. Il deficit si attesterà al 2,8% nel 2026, secondo le previsioni ufficiali, segnando un passo avanti rispetto agli obiettivi stabiliti.

Il 9 marzo 2026 segna una data cruciale per le finanze pubbliche italiane, con la prospettiva concreta di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo un anno prima del previsto. Questa possibile uscita anticipata, nonostante le revisioni al ribasso delle stime di crescita dell’Istat per il 2025, apre scenari complessi legati alla spesa militare e demografica. La stabilità politica emerge come prerequisito fondamentale per gestire l’aumento dei costi di difesa richiesti dal Patto NATO e l’esplosione della spesa pensionistica dovuta all’invecchiamento della popolazione. Le proiezioni indicano che l’Italia dovrà affrontare sfide fiscali senza precedenti nei prossimi anni, sostenute da prestiti europei specifici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Deficit al 2,8%: Italia esce dalla procedura nel 2026

