Il governo presenta un decreto che mira a rafforzare le regole sulla sicurezza. I cittadini chiedono interventi più efficaci dopo l’attacco alle istituzioni a Torino. Domani il testo sarà discusso dal Consiglio dei ministri, segnando una risposta concreta alle richieste di maggiore tutela.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il Decreto Sicurezza che sarà portato domani, 5 febbraio, all’esame del Consiglio dei ministri rappresenta un segnale chiaro e necessario di risposta dello Stato, anche alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi a Torino, dove abbiamo assistito ad un vero e proprio attacco alle istituzioni”. Lo dichiara l’on. Francesco Rubano, capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie. “Episodi del genere non possono e non devono più accadere. I cittadini chiedono regole più efficaci che li tutelino e che impediscano ai soggetti più violenti di infiltrarsi nelle manifestazioni mettendo a ferro e fuoco le città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sicurezza, Rubano: “Cittadini chiedono regole più efficaci. Decreto in cdm segnale necessario”

Il tema della sicurezza urbana torna al centro del dibattito cittadino.

