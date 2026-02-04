Sicurezza Rubano | Cittadini chiedono regole più efficaci Decreto in cdm segnale necessario

Da anteprima24.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo presenta un decreto che mira a rafforzare le regole sulla sicurezza. I cittadini chiedono interventi più efficaci dopo l’attacco alle istituzioni a Torino. Domani il testo sarà discusso dal Consiglio dei ministri, segnando una risposta concreta alle richieste di maggiore tutela.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il Decreto Sicurezza che sarà portato  domani, 5 febbraio, all’esame del Consiglio dei ministri rappresenta un segnale chiaro e necessario di risposta dello Stato, anche alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi a Torino, dove abbiamo assistito ad un vero e proprio attacco alle istituzioni”. Lo dichiara l’on. Francesco Rubano, capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie. “Episodi del genere non possono e non devono più accadere. I cittadini chiedono regole più efficaci che li tutelino e che impediscano ai soggetti più violenti di infiltrarsi nelle manifestazioni mettendo a ferro e fuoco le città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

sicurezza rubano cittadini chiedono regole pi249 efficaci decreto in cdm segnale necessario

© Anteprima24.it - Sicurezza, Rubano: “Cittadini chiedono regole più efficaci. Decreto in cdm segnale necessario”

Approfondimenti su Sicurezza Rubano

Il nodo sicurezza: "Servono regole più chiare e efficaci"

Il tema della sicurezza urbana torna al centro del dibattito cittadino.

Ucraina: Sensi, 'spero decreto armi a Kiev in prossimo Cdm, sostegno necessario'

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sicurezza Rubano

Argomenti discussi: Sicurezza: Rubano, cittadini chiedono regole più efficaci. Decreto in cdm segnale necessario.

sicurezza rubano cittadini chiedonoSicurezza: Rubano, cittadini chiedono regole più efficaci. Decreto in cdm segnale necessarioIl Decreto Sicurezza che sarà portato domani, 5 febbraio, all’esame del Consiglio dei ministri rappresenta un segnale chiaro e necessario di risposta dello Stato, anche alla luce di quanto accaduto ... tvsette.net

sicurezza rubano cittadini chiedonoSicurezza a Carpi, PD: I cittadini meritano verità, non propagandaIl Pd sottolinea l'insufficienza degli organici della Polizia di Stato e critica la mancanza di risorse adeguate per i Comuni. sulpanaro.net

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.