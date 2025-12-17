Il processo Open Arms ha attirato l’attenzione sull’impegno politico e istituzionale di Matteo Salvini. Paolo Capone, Leader UGL, esprime soddisfazione per l’assoluzione dell’ex ministro, sottolineando il suo rispetto e apprezzamento per la dedizione di Salvini nel servizio pubblico. Ora, si apre una nuova fase per il Paese, con l’obiettivo di proseguire nell’interesse collettivo e nel rispetto delle istituzioni.

© Ilgiornaleditalia.it - Processo Open Arms. Paolo Capone, Leader UGL: “Bene l’assoluzione di Salvini, ora avanti per il bene del Paese”

“Conosco Matteo Salvini da molti anni e ho sempre potuto apprezzarne l’impegno, la serietà e il profondo senso delle istituzioni con cui ha svolto e continua a svolgere il proprio ruolo. L’assoluzione definitiva nel processo Open Arms, confermata dalla Corte di Cassazione, è una notizia che accolgo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Leggi anche: Processo Open Arms, pg di Cassazione: “Confermare l’assoluzione per Salvini”

Leggi anche: Open Arms, processo in Cassazione. Il procuratore generale: “Confermare l’assoluzione per Salvini”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Salvini fa ironia sul processo Open Arms: 'Sto investendo milioni per le carceri, non si sa mai...'; Salvini: “processo Open Arms? Mi fido dei giudici anche se…” / Domani sentenza Cassazione: cosa può succedere; Processo Open Arms: udienza rinviata, attesa per la decisione della Cassazione su Salvini; Open Arms, udienza Cassazione rinviata al 17 dicembre.

Open Arms, processo a Matteo Salvini: le parole dell'avvocato Giulia Bongiorno - Nell’agosto del 2019, quando Matteo Salvini era Ministro dell’Interno, è stato accusato di non aver permesso per alcuni giorni lo sbarco di 147 migranti che erano a bordo della nave della Ong spagnola ... notizie.it