Processo Open Arms Paolo Capone Leader UGL | Bene l’assoluzione di Salvini ora avanti per il bene del Paese
Il processo Open Arms ha attirato l’attenzione sull’impegno politico e istituzionale di Matteo Salvini. Paolo Capone, Leader UGL, esprime soddisfazione per l’assoluzione dell’ex ministro, sottolineando il suo rispetto e apprezzamento per la dedizione di Salvini nel servizio pubblico. Ora, si apre una nuova fase per il Paese, con l’obiettivo di proseguire nell’interesse collettivo e nel rispetto delle istituzioni.
“Conosco Matteo Salvini da molti anni e ho sempre potuto apprezzarne l’impegno, la serietà e il profondo senso delle istituzioni con cui ha svolto e continua a svolgere il proprio ruolo. L’assoluzione definitiva nel processo Open Arms, confermata dalla Corte di Cassazione, è una notizia che accolgo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
