Debito di euro | picchiato rapito e chiuso in campo nomadi

Un uomo di 48 anni è stato picchiato, rapito e rinchiuso in un campo nomadi a causa di un debito di euro. Secondo le informazioni disponibili, è stato aggredito e trattenuto contro la sua volontà, senza possibilità di lasciare il luogo. L’episodio si è verificato in un’area abitata da nomadi, dove l’uomo è stato sequestrato e tenuto sotto controllo.

Un uomo di 48 anni è stato malmenato e trattenuto contro la sua volontà per il mancato pagamento di un debito monetario. L’episodio si è svolto tra Ferrara e Portogruaro, concludendosi con l’intervento dei Carabinieri che hanno liberato la vittima e arrestato uno dei due aggressori. La vicenda ha coinvolto un padre di 36 anni e suo figlio minorenne, residenti nella provincia di Venezia, i quali si sono recati a Ferrara per esigere una somma di denaro. La richiesta non è stata soddisfatta, portando a un’aggressione fisica seguita dal trasferimento coatto della vittima in un campo nomadi. L’escalation violenta tra due città. Tutto ebbe inizio giovedì scorso quando i due soggetti si presentarono davanti all’abitazione del 48enne a Ferrara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

"Anni di illegalità, quel campo nomadi va subito chiuso"

