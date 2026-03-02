Anni di illegalità quel campo nomadi va subito chiuso

Una tragedia avvenuta in città ha suscitato molte reazioni tra i cittadini, tra cui angoscia, dolore e rabbia. Giovanni Bertoldi, capogruppo Lega Modena in consiglio comunale, ha espresso queste emozioni, evidenziando la richiesta di chiudere immediatamente il campo nomadi coinvolto. Le reazioni si sono diffuse anche sui social, dove si affronta il tema con forte impatto emotivo.

La tragedia ha scatenato in città varie reazioni, angoscia, dolore e, soprattutto, rabbia. A impersonare questo sentimento, che trova sfogo anche sui social, è Giovanni Bertoldi, capogruppo Lega Modena in consiglio comunale. A parte la gravità del fatto in sè – quattro giovani, di cui due minorenni, che paralizzano una città e causano la morte di una anziana che transitava casualmente sulla loro traiettoria – c'è la questione del contesto. Vivono tutti nell'area nomadi di San Matteo, in via Canaletto, sotto la Tav, da tempo "abusiva" e più volte contestata. Lo scorso settembre lì scoppiò un rogo e fu Fd'I, tramite Luca Negrini, a sollevare la questione chiedendo di interrompere la situazione di illegalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Anni di illegalità, quel campo nomadi va subito chiuso"