Un uomo è stato picchiato e rapito da persone che gli avevano richiesto un pagamento di poche centinaia di euro. L’episodio è avvenuto in una zona della città, dove i responsabili hanno agito con violenza, sequestrando la vittima per costringerla a saldare il debito. La polizia ha portato a termine un arresto legato all’episodio, che si è verificato ieri sera.

Malmenato e sequestrato per un debito da poche centinaia di euro. Sono i contorni di un inquietante episodio accaduto nei giorni scorsi a cavallo tra Ferrara, dove tutto è iniziato, e Portogruaro, dove l’intervento dei carabinieri ha permesso di liberare il malcapitato e individuare i presunti responsabili (padre 36enne e figlio minorenne della provincia di Venezia). Tutto sarebbe cominciato giovedì, quando padre e figlio si sarebbero presentati a Ferrara, davanti alla casa dove un uomo di 48 anni vive con l’anziana madre. Stando alle prime ricostruzioni, i due soggetti avrebbero chiesto al 48enne il saldo di un debito. Quest’ultimo, però, non era in grado di pagare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Picchiato e rapito per un debito: un arresto

Sequestrato e picchiato davanti alla mamma per 500 euro: liberato dai carabinieri. Arrestato un 40enne, denunciato un minorePORTOGRUARO (VENEZIA) - Sequestrato e picchiato davanti all'anziana madre: un 48enne di Ferrara viene liberato tra le campagne di Portogruaro. Nei guai sono finiti un quarantenne ... ilgazzettino.it

Sono accusati di aver trattenuto in casa un ventenne per oltre 8 ore, contro la sua volontà (lo hanno minacciato e picchiato) I nomi, il movente e i dettagli della vicenda nel primo commento - facebook.com facebook

Il modello e creator Leo Mel è stato picchiato mentre stava cercando di difendere sua sorella dal suo ex. La nostra @GiovannaNinaPal e @sicetnunc lo hanno incontrato per spiegarci esattamente cosa è successo #LeIene x.com