Quando Hideo Kojima ha condiviso un messaggio sui social, i fan si sono immediatamente fatti tutte le domande. Molti sperano che il prossimo titolo,

Quando Hideo Kojima pubblica un messaggio sui social, anche il più apparentemente innocuo, l’attenzione dei fan si trasforma subito in analisi e teorie. È successo di nuovo con Death Stranding 2: On the Beach, dopo alcuni post che hanno riacceso le speranze di un’uscita su PC nel prossimo futuro. Nessun annuncio diretto, ma una serie di indizi che, messi insieme, stanno alimentando un forte sospetto. La situazione ricorda da vicino quanto accaduto con il primo capitolo della serie. E per molti osservatori, non si tratterebbe affatto di una coincidenza. Tutto nasce da due messaggi pubblicati da Kojima a distanza di pochi giorni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Death Stranding 2: On the Beach è in arrivo su PC? Un messaggio di Kojima alimenta le speranze dei fan

Approfondimenti su Death Stranding 2

Secondo Hideo Kojima, il suo più grande capolavoro è Death Stranding 2: On the Beach.

Death Stranding 2: On the Beach si presenta come un viaggio immersivo e coinvolgente, studiato con attenzione per mantenere alta la motivazione dei giocatori.

Ultime notizie su Death Stranding 2

