De Martino ha scelto tutto | la co-conduttrice segreta di Sanremo 2027 è lei!

Stefano De Martino ha annunciato la sua scelta per la co-conduttrice di Sanremo 2027, e il nome è stato rivelato pubblicamente. La decisione è stata presa direttamente dal conduttore e il nome selezionato è stato comunicato ufficialmente. Cattelan, coinvolto nella manifestazione, dovrà attendere il proprio turno per entrare in scena.

Il nome che nessuno si aspettava per Sanremo 2027 è finalmente uscito allo scoperto. Stefano De Martino ha già deciso tutto — e Cattelan può solo aspettare il suo turno. Sanremo 2027 è già in marcia: De Martino non perde tempo. Mancano ancora mesi all’apertura del sipario, ma il Sanremo 2027 di Stefano De Martino è già in piena attività. Blindato, organizzato, e con un team già quasi definito. Le prime indiscrezioni che circolano in questi giorni dipingono un quadro di grande professionalità e determinazione: il conduttore napoletano, reduce dal trionfo di Affari Tuoi, non vuole lasciare nulla al caso. Secondo quanto trapelato, sarebbero già stati scelti sia il regista che lo scenografo del prossimo Festival. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

