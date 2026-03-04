Stefano De Martino partecipa al Festival di Sanremo 2027 e ha inviato una richiesta segreta a Carlo Conti. La sua presenza al festival è già in fase di preparazione, con incontri e pianificazioni in corso. La partecipazione dell’artista è stata annunciata ufficialmente, mentre si attendono ulteriori dettagli sulla sua presenza sul palco. La produzione del festival sta lavorando per definire i dettagli della sua esibizione.

L’avventura di Stefano De Martino al Festival di Sanremo è già iniziata. “Questa è la fase di studio. Ho comprato tutte le enciclopedie redatte negli ultimi anni che parlano di Sanremo, è bello vedere le interpretazioni e i cambiamenti che ha subito negli anni”, ha fatto sapere il giovane conduttore al TG 1. Solo ora, però, è venuta a galla la sua richiesta a Carlo Conti, al timone della kermesse musicale per ben cinque edizioni. Carlo Conti svela la richiesta di Stefano De Martino a Sanremo 2027. Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027. Un duplice ruolo, una mole di lavoro non indifferente. Per questo sarà affiancato da un team di professionisti del settore musicale, tra cui Fabrizio Ferraguzzo, già manager dei Maneskin. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino a Sanremo 2027, la richiesta segreta a Carlo Conti

Sanremo 2027, Carlo Conti non ci sarà: arriva Stefano De Martino?L’annuncio è arrivato durante una puntata del podcast Pezzi – Dentro la musica: «Molto remota la possibilità di tornare nello stesso ruolo.

Carlo Conti chiude a Sanremo 2027 e traccia il ritratto di Stefano De MartinoDeve ancora alzarsi il sipario sul Festival di Sanremo 2026, su Rai1 dal 24 al 28 febbraio, eppure il dibattito guarda già oltre.

Una raccolta di contenuti su Stefano De Martino.

Temi più discussi: Il passaggio di consegne: Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico del Festival 2027; Tg1 - Stefano De Martino, la prima intervista da conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 - Video; Stefano De Martino conduttore e direttore artistico 2027: l’annuncio di Conti nella serata finale; Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027, l'annuncio in diretta.

Stefano de Martino torna a far ridere con Stasera tutto è possibile: gli ospitiStefano de Martino pronto alla prima serata di Rai 2 con il gran ritorno di Stasera tutto è possibile: ecco chi ci sarà insieme a lui in questa nuova stagione ... ultimenotizieflash.com

Sanremo 2026, Carlo Conti su Stefano De Martino: Poliedrico, poi è bello e questo non guastaDopo la fine del Festival di Sanremo, Carlo Conti tira le somme e commenta il passaggio di testimone a Stefano De Martino. comingsoon.it

Carlo Conti tira le somme a fine Festival. Il commento sul passaggio di testimone a Stefano De Martino e il chiarimento sulla battuta fatta alla moglie facebook

! Record di ascolti per #AffariTuoi di Stefano De Martino che vola a quasi 6 milioni di telespettatori con il 27,4% e stravince la serata. Chapeau al conduttore e direttore artistico di #Sanremo2027 #AscoltiTv x.com