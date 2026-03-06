Ferraguzzo l’arma segreta Rai per il Sanremo 2027 targato De Martino

Fabrizio Ferraguzzo è stato confermato alla direzione musicale del Festival di Sanremo 2027, che sarà condotto da Stefano De Martino. La decisione della Rai di affidargli questo ruolo rappresenta un passaggio ufficiale, senza lasciar spazio a interpretazioni o annunci ufficiosi. La sua presenza al comando della musica si inserisce nel quadro dell’organizzazione dell’evento.

La conferma del manager alla direzione musicale della prossima edizione del Festival è di fatto un commissariamento dei discografici. Per capirlo basta sfogliare il cv della mente che ha creato i Maneskin. Inutile girarci intorno con i comunicati felpati della Rai: la conferma di Fabrizio Ferraguzzo alla direzione musicale del Sanremo 2027 targato Stefano De Martino non è una semplice nomina tecnica. È un commissariamento dei discografici in piena regola. Dopo l’ultima gestione di Conti, archiviata tra sbadigli e ascolti d’inerzia, la tv pubblica ammette di non saper più leggere il mercato e, per non affogare nella naftalina, chiama il “ferro” della produzione pesante. 🔗 Leggi su Lettera43.it

