milan istruzioni per vincere lo scudetto il treno per allegri passa ora

Dopo la recente giornata di grandi incontri, la classifica della Serie A presenta segnali di una possibile corsa decisiva per lo scudetto. Con alcune squadre che si sono distinte, la strada verso il titolo si fa più netta. In questo contesto, le strategie e le prestazioni di Allegri e del suo Milan diventano fondamentali per comprendere le possibilità di successo nel campionato in corso.

A una lettura superficiale la classifica che si è formata in testa alla Serie A dopo la super domenica dei big match sembra suggerire che sia partita la prima, vera, fuga della stagione. E che l’ Inter stia imponendo alla concorrenza un passo alla Pogacar destinato a piegare qualsiasi ipotesi di resistenza. Vero solo in parte. Anzi, superficiale. Il passo della squadra di Chivu è soffocante se si considera che il pareggio con il Napoli è stata l’unica “X” nelle ultime dieci giornate e che dal giorno della caduta al Maradona a fine ottobre sono arrivate solo vittorie (12), il già citato pareggio con i partenopei e la sconfitta nel derby: roba da Indurain dei tempi d’oro. 🔗 Leggi su Panorama.it

