Dopo l’episodio del petardo contro Audero, si riaccende il mercato della Juventus e la possibilità che Vlahovic rinnovi il suo contratto. Intanto, l’Inter fatica a convincere i tifosi con una curva poco entusiasmante e Yildiz si guadagna un bonus nel primo tempo. I commenti di Paolo Rossi aiutano a fare il punto sulla serata.

Vlahovic potrebbe rinnovare? Il petardo su Audero e l’opaca curva dell’Inter, il bonus per Yildiz Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi. Nel corso dell’ultima puntata di Primo Tempo, andata come al solito in scena sul canale YouTube di , Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno toccato diverse tematiche vicine al mondo bianconero. GUARDA LA PUNTATA IN VIDEO In primis si è parlato del possibile rinnovo di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto al termine della stagione. Poi il fulcro del discorso si è spostato sul terribile episodio accaduto a Cremona, dove un tifoso ha lanciato un petardo sul portiere ex Juve Emil Audero, citando anche l’opaca curva dell’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic potrebbe rinnovare? Il petardo su Audero e l’opaca curva dell’Inter, il bonus per Yildiz | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

La Juventus continua a essere al centro dell’attenzione, con analisi e commenti sui giocatori e le strategie della squadra.

Al 49’ del match tra Cremonese e Inter, allo stadio “Zini” di Cremona, un petardo lanciato dalla curva ha colpito il portiere Audero.

