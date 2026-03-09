Danni al liceo Righi di Roma | aule distrutte con gli estintori nella notte presidi in allarme per le continue intrusioni

Durante la notte, il liceo Righi di Roma ha subito un nuovo episodio di vandalismo: alcuni sconosciuti sono entrati nell’edificio e hanno distrutto le aule, svuotando gli estintori e causando danni all’interno. La presenza di intrusioni ripetute ha messo in allarme il personale scolastico, preoccupato per la sicurezza della scuola. Nessuno è stato ancora identificato o fermato.

