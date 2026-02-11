Liceo Righi di Roma | raid vandalico con svastiche e danni per oltre 10mila euro interrogazione parlamentare in corso

Il liceo Righi di Roma è stato preso di mira da un gruppo di vandali, che hanno imbrattato le pareti con svastiche e causato danni per oltre 10 mila euro. Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare i responsabili, mentre già si parla di un’interrogazione parlamentare per capire come prevenire simili atti in futuro. L’edificio è stato ripulito e riaperto, ma resta il tema della sicurezza nelle scuole della capitale.

Il liceo Righi di Roma ha riaperto oggi le sue porte dopo un raid vandalico che ha causato danni stimati in oltre 10mila euro. L’episodio, caratterizzato da estintori svuotati, scritte a sfondo fascista e svastiche, ha sollevato un’ondata di preoccupazione e ha portato a un’interrogazione parlamentare presentata dal Partito Democratico per chiedere misure urgenti a tutela della libertà e del diritto allo studio. La sede di via Boncompagni è tornata ad accogliere gli studenti solo dopo due giorni di lavori necessari per rendere nuovamente fruibili le aule. I danni, come quantificato dalla Città metropolitana, superano i 10mila euro, un bilancio pesante che testimonia la violenza dell’atto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nella notte tra domenica e lunedì, qualcuno è entrato nel Liceo scientifico “Augusto Righi” di Roma.

Questa mattina, al liceo Righi di Roma, alcuni vandali hanno preso di mira l’edificio con insulti e danni.

