A Milano l’Ice non è benvenuta | anche un governo che si dice sovranista dovrebbe protestare

A Milano l’Ice non viene accettata. La città, famosa per la sua apertura, non ha nascosto il suo dissenso contro l’agenzia governativa degli Stati Uniti. Anche un governo che si dice sovranista dovrebbe capire che qui non c’è spazio per chi, come l’Ice, porta tensioni e polemiche. La protesta si è fatta sentire forte, sottolineando come Milano voglia restare una città di inclusione e rispetto.

A Milano tutti sono benvenuti, l’ Ice no. Proprio perché la nostra città ha da sempre una vocazione all’accoglienza riconosciuta in tutto il mondo, è pienamente legittimata a considerare persona non grata la tristemente famosa agenzia governativa Usa. Non che la presenza – opportunamente concordata – di agenti stranieri sia un inedito assoluto o qualcosa di scabroso. Altrettanti dubbi solleva la presenza di blindati del Qatar e quella – ventilata – di membri del Mossad in occasione dei Giochi. Monaco ‘72 qualcosa ha insegnato. Aggiungiamo pure che solamente con una buona dose di ingenuità o malafede potremmo sottacere il fatto che la nostra sovranità è da sempre piuttosto limitata, soprattutto se si tratta degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso forte opposizione alla presenza dell’ICE nel territorio milanese, definendola una “milizia che uccide” e sottolineando che non è ben accetta nella città.

Il dibattito sulla presenza dell’Ice in Italia ha suscitato diverse opinioni, tra cui quella di Magi, che invita il governo a comunicare agli Stati Uniti la propria posizione.

L'ICE a Milano-Cortina, cosa sappiamo: che ruolo avranno gli agenti americani alle OlimpiadiICE a Milano-Cortina 2026: gli agenti Usa lavoreranno in sala operativa senza funzioni di ordine pubblico. Tutto su ruoli, limiti e polemiche. gazzetta.it

L’Ice va a Milano-Cortina: l’agenzia di Trump sarà alle Olimpiadi invernali. Imbarazzo per il governo MeloniPrima il silenzio, poi la gaffe di Fontana e infine la conferma degli Usa. La presenza dell’agenzia federale ai Giochi spacca maggioranza e opposizioni dopo gli omicidi di Minneapolis e le minacce ai ... tpi.it

FIOM MILANO, 2025: ALL IN CONTRO LA PRECARIETA' ! Anno nuovo, vita nuova: benvenuta ad Arianna nella FIOM Milano. Arianna, in un progetto di sinergia tra NIDIL (il sindacato dei precari della CGIL) e FIOM, ci aiuterà direttamente nell’informazio facebook

Un portavoce dell’ICE smentisce Piantedosi e conferma la presenza delle organizzazione alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ora basta ambiguità, il Governo deve dire a Trump che l’ICE non é gradita in Italia, nemmeno per fare da scorta alla delegazio x.com