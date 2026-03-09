Oscar Damiani, procuratore sportivo, ha commentato la situazione di Milan e Napoli in un’intervista a TMW. Ha descritto le due squadre come appartenenti a un livello elevato, ma ha anche evidenziato alcune differenze e aspetti specifici che le caratterizzano. Le sue parole si sono concentrate sui dettagli tecnici e sulle caratteristiche di ciascuna squadra, senza entrare in analisi di causa o motivazioni.

Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex calciatore italiano, è stato intervistato dai microfoni di TMW, alla quale ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri e del Napoli di Antonio Conte. Damiani ha dichiarato che le due squadra sono di alto livello, ma che purtroppo peccano di qualche grande campione. Secondo il procuratore, servono alcuni ritocchi che possano renderle delle vere e proprie protagoniste. Ecco, di seguito, le parole di Damiani. “Sono due squadre di alto livello, ma manca qualche campione. Sono due buone squadre, qualche calciatore faccia la differenza. Con qualche ritocco possono essere protagoniste”. LEGGI ANCHE: Milan, infinito Modric: uno dei migliori anche nel derby contro l’Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Damiani: "Milan e Napoli? Due squadre di alto livello ma…"

