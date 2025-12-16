Napoli difficile mantenere un livello alto con tutte queste partite! Ora bisogna battere il Milan

Nel contesto di un calendario calcistico intenso, mantenere alte prestazioni diventa una sfida per il Napoli. I protagonisti di “NAPOLI MAGAZINE LIVE” su Radio Punto Zero, tra cui Muselli, Zamboni e altri, hanno discusso delle difficoltà e delle strategie per affrontare il prossimo impegno contro il Milan, offrendo analisi e approfondimenti sul momento della squadra.

Muselli, Zamboni, Santacroce, Zaccaria, Petrazzuolo e Carmine Esposito hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – Muselli: “Napoli, situazione complessa, ma Conte è più sereno perchè sente la squadra con lui, ora bisogna battere il Milan”. NAPOLI – ARTURO MUSELLI, attore: è intervenuto a”Udinese-Napoli? Stiamo ancora soffrendo, c’è poco da dire il contrario. Parlami.eu

napoli difficile mantenere livelloNM LIVE – Santacroce: "Napoli, difficile mantenere un livello alto con tutte queste partite, ritorno importante di Lobotka, Hojlund forte, mi aspetto di più da Lang" - NAPOLI – FABIANO SANTACROCE, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti ... napolimagazine.com

