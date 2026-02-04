Dopo la sconfitta contro il Milan, Vincenzo Italiano ammette che il Bologna fatica a mantenere costantemente un buon livello di gioco.

Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Eravamo molto fiduciosi. Avevamo preparato bene la partita in settimana. Abbiamo approcciato bene però non stiamo riuscendo a fare due partite consecutive di alto livello, con la grande solidità che avevamo tempo fa. Ora ogni svarione ci costa caro. Ci dispiace non mettere insieme due partite complete. L'approccio mi è piaciuto e anche l'avvio del secondo tempo, noi ce l'abbiamo di rimanere in partita e abbiamo provato a mettere in difficoltà il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bologna, Italiano dopo la sconfitta col Milan: “Non riusciamo a fare due partite di fila di alto livello”

