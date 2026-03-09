Dall' attesa in barella all' aggressione all' infermiere | paura in ospedale

Nel pomeriggio di domenica 8 marzo, all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un infermiere e un uomo di 47 anni. L’uomo, che era in attesa in barella, ha aggredito il personale sanitario, portando a una situazione di tensione e confusione all’interno della struttura. La polizia ha denunciato il 47enne per l’aggressione.

Intervento della polizia al Villa Scassi, denunciato un 47enne arrivato nella struttura ubriaco e sotto effetto di sostanze psicotrope Trambusto e violenza all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena nel pomeriggio di domenica 8 marzo. Un 47enne è stato denunciato per aver aggredito un infermiere. L'uomo, italiano, è arrivato in ospedale in stato confusionale a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope. Dopo qualche tempo in attesa in barella, ha iniziato a vagare per l'edificio. Un infermiere si è avvicinato chiedendogli di tornare a sdraiarsi, ma la reazione è stata violenta. Manata allo zigomo al malcapitato operatore sanitario, rimasto contuso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

