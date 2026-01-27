In questo articolo si approfondisce il ruolo di Marcello Maietta nel film dedicato a Elena Di Porto. L’attore descrive il suo processo di interpretazione, sottolineando l’importanza di vivere il personaggio con autenticità e sobrietà. Un’occasione per riflettere sulla rappresentazione della verità e sul valore del sacrificio nel cinema italiano contemporaneo.

Marcello Maietta parla piano, ma arriva lontano. Non alza mai la voce, non cerca di convincere. Ti lascia entrare, semmai, in uno spazio più intimo: fatto di scelte silenziose, di piccoli atti di coerenza, di una fedeltà profonda a ciò che è essenziale. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, racconta molto più di un ruolo: racconta chi è, e cosa significa per lui dare corpo e voce a un personaggio. Lo fa senza retorica, senza sovrastrutture. Con parole misurate, ma cariche di senso. Nel film Elena del ghetto, diretto da Stefano Casertano e ispirato alla storia vera di Elena Di Porto, una donna ebrea romana che tra il 1938 e il 1943 tentò di salvare il suo quartiere dal rastrellamento nazista, Marcello Maietta interpreta Samuele, figura immaginaria ma credibile, radicata nella realtà e nella memoria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marcello Maietta al cinema con la vera storia di Elena Di Porto: “Recitare è vivere, non esibire”

Approfondimenti su Marcello Maietta

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Marcello Maietta

Argomenti discussi: ‘Elena del ghetto’ – Storia di una Cassandra romana. Dal 29 gennaio al cinema; Era una donna libera, coraggiosa, odiata e amata. Micaela Ramazzotti racconta a RomaToday 'Elena del Ghetto'; Micaela Ramazzotti: 'Le donne scomode non piacciono mai'.

premiere "Elena del Ghetto" di Stefano Casertano con Micaela Ramazzotti, Giulia Bevilacqua, Valerio Aprea, Caterina De Angelis, Marcello Maietta, Giovanni Calcagno, Gabriele Cirilli, Claudia Della Seta, Florence Nicolas - Adler Entertainment - facebook.com facebook