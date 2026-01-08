Promozione dell’attività sportiva fondi dalla Regione | i progetti finanziati nel Forlivese

La Regione Emilia-Romagna ha destinato un milione di euro per sostenere 76 progetti nel Forlivese, nell’ambito del bando per la promozione dell’attività motoria e sportiva 2025-2026. L’iniziativa mira a rafforzare lo sport di base e a favorire stili di vita attivi e salutari, coinvolgendo diverse realtà locali e contribuendo allo sviluppo di una comunità più dinamica e consapevole dell’importanza dell’attività fisica.

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 1 milione di euro per finanziare, attraverso il bando per la promozione dell'attività motoria e sportiva 2025-2026, 76 progetti diffusi su tutto il territorio, con l'obiettivo di rafforzare lo sport di base e promuovere stili di vita attivi e sani.

