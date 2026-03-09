Dakota Johnson si mostra senza veli nella nuova campagna pubblicitaria di Calvin Klein, indossando lingerie e posando senza top. L'attrice americana, scelta come volto del brand, cattura l’attenzione con questa scelta di stile e si presenta con un look deciso e provocante. La campagna è stata diffusa sui canali ufficiali del marchio, suscitando grande attenzione tra i follower.

Dakota Johnson non è mai stata così audace. L’attrice americana è il nuovo volto di Calvin Klein e nella nuova campagna denim e underwear del brand appare in una versione sorprendentemente sensuale, tra scatti Senza veli, lingerie minimal e un video che racconta momenti di quotidianità domestica con un’estetica magnetica. Le immagini stanno già facendo il giro dei social perché mostrano Dakota Johnson come non l’avevamo mai vista prima: sicura di sé, naturale, disinvolta nel proprio corpo. Una campagna che richiama l’energia delle grandi pubblicità Calvin Klein – quelle che diventano virali in poche ore – e che trasforma l’attrice in una nuova icona del brand. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dakota Johnson più audace che mai: topless e lingerie nella nuova campagna

