Dakota Johnson ritrova l'amore dopo la rottura con Chris Martin l'attrice frequenta un cantante più giovane

Dopo la separazione da Chris Martin, Dakota Johnson sarebbe tornata a frequentare qualcuno. L’attrice è stata vista insieme a Role Model, cantante di 28 anni molto conosciuto negli Stati Uniti, con cui avrebbe iniziato una relazione da alcuni mesi. Questa nuova conoscenza segna un passo importante nella sua vita privata, ancora molto seguita dai media.

