Raphinha, calciatore del Barcellona di 29 anni, è stato scelto come volto e modello per la linea underwear di Calvin Klein. La sua immagine, con gli addominali in evidenza, è stata diffusa come parte della campagna pubblicitaria. Il giocatore si prepara a un anno importante, con il Barcellona in testa alla Liga e ancora diverse partite da giocare prima di tentare il secondo titolo consecutivo.

Raphinha si sta preparando ad affrontare un anno decisivo. A pochi mesi dall’inizio del 2026, il Barcellona in cui milita l’ala brasiliana di 29 anni, guida la Liga con una dozzina di partite ancora da disputare per tentare di vincere il secondo titolo consecutivo. Giocare per uno dei giganti del calcio europeo significa convivere con critiche e aspettative, ma ora l’attenzione su di lui arriva anche da un altro fronte: la nuova campagna Calvin Klein Underwear che lo ha portato sotto i riflettori della moda. Per chi è cresciuto con un pallone tra i piedi, trovarsi davanti a una macchina fotografica è senz'altro un’emozione diversa. «Confesso di sentirmi più sotto pressione sul set che quando gioco in uno stadio pieno di tifosi», ha raccontato Raphinha a GQ. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Raphinha è il nuovo volto (e gli addominali) della linea underwear di Calvin Klein

