Dakota Johnson, attrice e imprenditrice, si distingue per la sua versatilità e autenticità. A 36 anni, oltre a recitare, ha fondato una casa di produzione e continua a collaborare con grandi registi come Luca Guadagnino. La sua visione dei social è chiara: sono illusori, l'importante è essere se stessi.

© Leggo.it - Dakota Johnson: «Con Luca Guadagnino lavorerei per sempre. I social? Illudono, si deve essere sé stessi»

Dakota Johnson si fa in tre. La figlia di Melanie Griffith e Don Johnson a 36 anni non si limita a lavorare come attrice, ma ha anche fondato una casa di produzione (la Tea Time Pictures) e sta. Leggo.it

dakota johnson luca guadagninoDakota Johnson: «Con Luca Guadagnino lavorerei per sempre. I social? Illudono, si deve essere sé stessi» - La figlia di Melanie Griffith e Don Johnson a 36 anni non si limita a lavorare come attrice, ma ha anche fondato una casa di produzione (la Tea Time Pictures) e ... leggo.it

dakota johnson luca guadagninoDakota Johnson al RSIFF 2025: «ho fatto cose che non erano adatte a me», a parte Guadagnino - Prossima all'esordio dietro la macchina da presa, da regista del A Tree Is Blue al quale faceva riferimento la 'produttrice' Jessica Alba, anche Dakota ... ciakmagazine.it

