Dakota Johnson | Con Luca Guadagnino lavorerei per sempre I social? Illudono si deve essere sé stessi
Dakota Johnson, attrice e imprenditrice, si distingue per la sua versatilità e autenticità. A 36 anni, oltre a recitare, ha fondato una casa di produzione e continua a collaborare con grandi registi come Luca Guadagnino. La sua visione dei social è chiara: sono illusori, l'importante è essere se stessi.
Dakota Johnson si fa in tre. La figlia di Melanie Griffith e Don Johnson a 36 anni non si limita a lavorare come attrice, ma ha anche fondato una casa di produzione (la Tea Time Pictures) e sta. Leggo.it
Leggi anche: La mamma di Luca Toni nuova star dei social tra ironia e prelibatezze: il suo ‘dolce mattone’ fa sempre gol
Leggi anche: L’appello del papà di Luca: “Allacciate sempre le cinture. Mio figlio forse sarebbe vivo”
Dakota Johnson Luca Guadagnino Chat To Wee Claire
Dakota Johnson: «Con Luca Guadagnino lavorerei per sempre. I social? Illudono, si deve essere sé stessi» - La figlia di Melanie Griffith e Don Johnson a 36 anni non si limita a lavorare come attrice, ma ha anche fondato una casa di produzione (la Tea Time Pictures) e ... leggo.it
Dakota Johnson al RSIFF 2025: «ho fatto cose che non erano adatte a me», a parte Guadagnino - Prossima all'esordio dietro la macchina da presa, da regista del A Tree Is Blue al quale faceva riferimento la 'produttrice' Jessica Alba, anche Dakota ... ciakmagazine.it
Prima ancora di essere l'ex marito di Melanie Griffith e il padre di Dakota Johnson (madre e figlia, due bellezze da paura), è il leggendario protagonista di una serie poliziesca di culto: Miami Vice. L'eroe di un'assolata Florida. Il detective e rubacuori. Ma non so - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.