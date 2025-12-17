Dakota Johnson | Con Luca Guadagnino lavorerei per sempre I social? Illudono si deve essere sé stessi

Dakota Johnson, attrice e imprenditrice, si distingue per la sua versatilità e autenticità. A 36 anni, oltre a recitare, ha fondato una casa di produzione e continua a collaborare con grandi registi come Luca Guadagnino. La sua visione dei social è chiara: sono illusori, l'importante è essere se stessi.

Dakota Johnson al RSIFF 2025: «ho fatto cose che non erano adatte a me», a parte Guadagnino - Prossima all'esordio dietro la macchina da presa, da regista del A Tree Is Blue al quale faceva riferimento la 'produttrice' Jessica Alba, anche Dakota ... ciakmagazine.it

Prima ancora di essere l'ex marito di Melanie Griffith e il padre di Dakota Johnson (madre e figlia, due bellezze da paura), è il leggendario protagonista di una serie poliziesca di culto: Miami Vice. L'eroe di un'assolata Florida. Il detective e rubacuori. Ma non so - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.