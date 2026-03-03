Sistemi Patriot e Thaad verso il Medio Oriente così si sgretola lo scudo in Corea | cosa può succedere

Gli Stati Uniti stanno considerando il trasferimento di alcuni sistemi di difesa antimissile, come Patriot e Thaad, dal Medio Oriente all’Asia orientale. La decisione potrebbe influenzare la presenza di questi sistemi nella regione mediorientale. La valutazione riguarda la possibilità di spostamenti di strutture militari e di asset strategici. La scelta è ancora in fase di analisi senza indicazioni definitive sulle tempistiche.

Nel caso in cui l'operazione contro l'Iran dovesse protrarsi, Washington valuta di trasferire sistemi antimissile Patriot e Thaad dalla Corea del Sud al Medio Oriente Gli Stati Uniti starebbero valutando se spostare o meno parte dei loro sistemi di difesa antimissile dall'Asia orientale al Medio Oriente. Questa opzione è sul tavolo in un momento particolare, ossia mentre l'operazione militare contro l'Iran rischia di protrarsi oltre le previsioni iniziali. L'ipotesi riguarda assetti oggi schierati in Corea del Sud sotto il comando delle forze statunitensi, in particolare le batterie Patriot e il sistema Thaad (Terminal High Altitude Area Defense), elementi chiave dello scudo contro missili balistici.

