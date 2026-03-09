Da Sandro er bidello del Vivona ai video in macchina Così è nato Mezzo che no il professore dei bori romani

Con oltre 95mila followers su TikTok e quasi 85mila su Instagram, il creator romano si racconta a RomaToday. L'intervista Da “Dice che” alla “S” da boro, dalla spiegazione letterale delle parolacce ai diversi modi di dire “occupato” quando sei in bagno. Luca, in arte “Mezzo che no”, è uno dei nomi romani attualmente più virali sui social. Oltre 95mila followers su TikTok e quasi 85mila su Instagram. Video divertenti che descrivono l’identikit del “boro romano” e che portano sui social situazioni di vita vissuta di cui i romani, spesso, non sono neanche troppo consapevoli. Luca sì, perché Roma l’ha dovuta lasciare qualche anno fa per motivi di lavoro e, con questo sguardo esterno, riesce ancora meglio a raccontare i romani e la loro veracità. 🔗 Leggi su Romatoday.it

