Tutto il resto è sarmone er miracolo de ‘sti norvegesi che nun pagano er dazio | Non escludo il ritorno

La vittoria degli avversari ha lasciato l’Inter senza parole e senza punti, a causa di errori difensivi evidenti. I norvegesi hanno approfittato delle lacune della squadra, dimostrando una solidità sorprendente. La partita ha acceso discussioni tra tifosi e analisti, che si chiedono come migliorare la prestazione. La sconfitta rafforza i dubbi sulla tenuta della squadra, che ora deve rimboccarsi le maniche in vista delle prossime sfide.

A poche ore dalla sberla che ha gelato San Siro, lasciando l’ Inter a terra come un pugile che s’è scordato de schivà, torna a parlà nella mente dei nostalgici chi la vita l’ha morsa e mai subita. Paolo Di Canio, uno che nun te le manda a dì, in tempi mica da poco s’era ripreso la scena pe’ spiegà che quà storia dì “sarmonari” mica era n’offesa, era na fotografia de come gira er monno. Mentre li nerazzurri de Chivu s’enterrogano su ’n’eliminazione che brucia come sale sue’ ferite, er commentatore de Sky riapre er libro de li ricordi e ce’nfila dentro puro ‘a Roma, come a dì che tutto comincia da chi te dà la prima spinta, pure se è ‘n par de schiaffi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

