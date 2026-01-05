Cosa succede quando prometti milioni alla santa mentre dormi? Vincenzo Salemme lo spiega in Ogni promessa è debito | teatro in tv

Cosa succede quando fai una promessa alla santa protettrice mentre stai annegando, ma eri in preda a un attacco di sonnambulismo? È il dilemma che si trova ad affrontare Benedetto Croce (no, non il filosofo) in Ogni promessa è debito. Ovvero l’ultima commedia di Vincenzo Salemme che arriva stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming su RaiPlay. La particolarità? Lo spettacolo teatrale è trasmesso in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli. Niente tagli, niente ripuliture, tutto il bello (e le imperfezioni) del teatro dal vivo che irrompe nelle case degli italiani. «Porto il teatro in tv esattamente come lo propongo nelle sale», spiega Salemme. 🔗 Leggi su Amica.it

