La direzione provinciale del Pd sceglie candidata Antonella Russo sedici voti favorevoli contro quindici

Oggi pomeriggio, la direzione provinciale del Partito Democratico ha deciso di sostenere la candidatura della consigliera comunale Antonella Russo a sindaco, con 16 voti favorevoli e 15 contrari. La decisione è stata presa durante una riunione in cui si è votato a scrutinio segreto, portando alla conferma della proposta avanzata dal partito. La candidata è stata approvata con una maggioranza risicata, appena un voto di differenza.

Sedici voti favorevoli contro ben quindici contrari. E' passata così in direzione provinciale la scelta del partito democratico oggi pomeriggio di candidare la consigliera comunale Antonella Russo a sindaco. Le preferenze sono state espresse alla relazione del segretario provinciale Armando Hyerace a sostegno della Russo. Con una netta spaccatura va avanti la linea della segreteria regionale del partito democratico che voleva la Russo candidata dopo i ritiri di Paolo Todaro per Avs e Maria Flavia Timbro sempre del Pd. L'altro candidato in corsa era Alessandro Russo. Finisce così la lunga e sofferta decisione del Pd e di tutto il centrosinistra per giungere alla scelta dell'avvocato che da anni siede all'opposizione in Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Farrell candidato sindaco, il Pd si sfila: "Deciderà la direzione provinciale"Sarà Massimiliano Farrell, 23 anni, lomellino di padre inglese, il candidato della sinistra alle prossime elezioni amministrative di primavera. Sesto Fiorentino: Pd sceglie Giulia Barducci candidata a sindaco. Ma il partito è spaccato: chi sostiene Claudia Pecchioli vuole le primarieSESTO FIORENTINO – Il Pd di Sesto Fiorentino ha chiesto a Giulia Barducci la disponibilità a rappresentare il partito nel percorso verso le prossime... Contenuti utili per approfondire Antonella Russo. Temi più discussi: Braccio di ferro nel Pd: duello tra Alessandro e Antonella Russo rischia di spaccare il partito; Pd, sarà Antonella Russo la candidata del centrosinistra a Messina; Elezioni a Messina, svolta nel centrosinistra: Antonella Russo verso la candidatura a sindaco; Elezioni, il centrosinistra punta su Antonella Russo. Messina, il PD sceglie Antonella Russo candidata sindaco: passa la linea Hyerace per un votoCon 16 voti favorevoli e 15 voti contrari, la direzione provinciale del Pd ha approvato la relazione presentata dal segretario Armando Hyerace, con la quale veniva proposta a Messina la candidatura a ... msn.com Elezioni Messina, sale la tensione nel centrosinistra. Alessandro Russo: La mia disponibilità alla candidatura permaneIl Centrosinistra non ha ancora un candidato. Nulla da fare in direzione provinciale per l'imprimatur ad Antonella Russo. A pesare nella conta dei voti ci sono ... rtp.gazzettadelsud.it Il PD ha avanzato la candidatura di Antonella Russo a Messina e di Vladimiro Crisafulli ad Enna. Ad Agrigento è in corsa Michele Sodano, di Controcorrente - facebook.com facebook Riunione c.sinistra per amministrative, partite aperte su Messina e Agrigento. Per la città dello Stretto voci su Antonella Russo del Pd #ANSA x.com